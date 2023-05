RC Lens - Mercato : le prix de sortie de Danso est fixé !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Comme chaque été depuis sa remontée dans l'élite en 2020, le Racing Club de Lens a un plan bien précis pour son intersaison. Il sait exactement qui il veut vendre et à quels postes recruter. Mais comme gouverner, c'est prévoir, ses dirigeants ont aussi anticipé des impondérables comme des intérêts marqués de clubs étrangers pour certains de ses joueurs les plus en vue.

A partir de 20 M€, le Racing discutera

Selon Foot Mercato, ils auraient ainsi fixé un prix au-delà duquel ils seraient prêts à négocier pour Kevin Danso, qu'ils souhaitent pourtant conserver. Le défenseur central autrichien de 24 ans est sous contrat jusqu'en 2026 mais si un club étranger propose plus de 20 M€ alors les discussions seront ouvertes. Le média assure que des écuries anglaises et italiennes (Napoli, Inter) ont supervisé l'ancien d'Augsbourg à de nombreuses reprises.

Info🚨: ca bouge pour Kevin Danso 🇦🇹

▪️ le RC Lens n'a pas prévu de le laisser filer mais réclame minimum 20 M€

▪️ des clubs de Premier League🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 l'ont supervisé à plusieurs reprises

▪️ le Napoli et l'Inter Milan 🇮🇹 sont intéressés https://t.co/JhjyNnTxkw — Sébastien Denis (@sebnonda) May 4, 2023

