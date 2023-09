RC Lens - Mercato : les Sang et Or officialisent leur neuvième et dernière recrue !

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Tout était signé vendredi mais il manquait la vidéo de présentation. Contrairement à Ruben Aguilar (AS Monaco), qu’Arnaud Pouille et Grégory Thil ont pu rencontrer sur le Rocher en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions, Faitout Maouassa n’avait pas encore eu le droit à son « étape » du MercaTour lensois. L’anomalie est désormais réparée et Lens boucle ainsi son gros Mercato avec l’arrivée de l’ancien joueur de Nancy, Rennes, Nîmes ou encore Montpellier. Franck Haise a donc obtenu tous les renforts qu’il souhaitait pour doubler les postes en vue du retour en coupe d’Europe ! 🚐 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝑻𝒐𝒖𝒓 2023, 𝑒́𝑝𝑖𝑠𝑜𝑑𝑒 9⃣



✍ Faitout Maouassa

📍 Entrée du parcage visiteurs du stade Louis-II

📅 02/09/2023

👉 https://t.co/Vf2ADc3aDk#MercaTour2023 #FierDEtreLensois pic.twitter.com/9oaRw282NM — Racing Club de Lens (@RCLens) September 2, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le prêt avec option d’achat de Faitout Maouassa (Club Bruges) au RC Lens était signé vendredi soir mais les Sang et Or ont pris le temps de bien faire les choses pour acter la signature du piston de 25 ans, dernier renfort de l'été artésien.

Alexandre Corboz

Rédacteur