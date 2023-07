RC Lens - Mercato : un défenseur va rebondir en Ligue 2

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Au club depuis 2019, Steven Fortes a fait ses adieux au RC Lens en mai dernier puisque son contrat arrivait à son terme. Le défenseur cap-verdien a connu un exercice 2022-2023 quasiment vierge avec seulement une apparition sous le maillot sang et or mais il va chercher maintenant à se relancer à l'échelon inférieur du football français, en Ligue 2. Direction la Normandie Selon les informations de Foot Mercato, l'ancien Lensois devrait s'engager avec Quevilly-Rouen, 11ème de L2 la saison dernière. À 31 ans, Fortes va relever un nouveau challenge dans un club où il devrait gagner un temps de jeu bien plus conséquent que sous les ordres de Franck Haise. Exclu 🚨 : #Mercato ex -🔴🟡

◉ libre depuis son départ du RC Lens, Steven Fortes (31 ans) est sur le point de rebondir

◉ libre depuis son départ du RC Lens, Steven Fortes (31 ans) est sur le point de rebondir

◉ le défenseur central international 🇨🇻 devrait s'engager très rapidement avec Quevilly-Rouen (Ligue 2)https://t.co/P39FnBaIVS — Sébastien Denis (@sebnonda) July 23, 2023

Thibaud Jouffrit

Rédacteur