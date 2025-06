Real Madrid Mercato : l’Arabie Saoudite fait planer une nouvelle menace sur Vinicius ! 

De retour en forme au Real Madrid, Vinicius Junior (24 ans) n’est pas encore certain de faire partie des plans de la Maison Blanche la saison prochaine. En cause : l’intérêt toujours vif d’Al-Hilal.

🟥 Rumeur

C’est un choc de prestige qui attend Al-Hilal ce mercredi pour ses débuts dans la Coupe du monde des clubs : le géant saoudien défiera le Real Madrid, nouvelle version, désormais sous la houlette de Xabi Alonso. Un baptême du feu XXL pour la formation de Riyad, face à la machine européenne par excellence. Mais au-delà du terrain, c’est un contexte bien plus large qui enveloppe cette rencontre, entre ambitions sportives, jeux d’influence et stratégies d’attraction.

Depuis plusieurs mois, l’Arabie Saoudite ne cache plus ses intentions : séduire les plus grandes stars du football mondial et repositionner la Saudi Pro League comme un acteur majeur de la planète foot. Dans cette stratégie, Al-Hilal joue un rôle central et parmi les cibles rêvées au mercato, un nom revient régulièrement : celui de Vinicius Junior.

« Tout est envisageable »

L’ailier brésilien, fer de lance de l’attaque madrilène et visage fort du nouveau Real Madrid, a bien été approché à plusieurs reprises. Si aucun accord n’a été officiellement évoqué, les tractations, elles, sont bien réelles en coulisses. Le président d’Al-Hilal, Esteve Calzada, l’a confirmé à demi-mot dans les médias : « La direction de la Ligue a établi des contacts avec certaines équipes. Il n’y avait aucun accord avec nous, mais dans l’état actuel des choses, tout est envisageable. »

Ce flou entretenu laisse place à toutes les spéculations. D’autant que l’Arabie Saoudite a déjà prouvé qu’elle était capable de faire basculer des situations jugées inaccessibles. Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, Kanté, Mahrez : autant de dossiers qui paraissaient hors de portée il y a encore deux ans. Avec Vinicius, le défi serait tout autre : jeune, au sommet de sa carrière, solidement enraciné dans le projet madrilène et particulièrement attaché à son rôle social et symbolique au sein du club.

Mais pour les clubs saoudiens, l’objectif ne consiste plus seulement à recruter des stars en fin de cycle. Il s’agit désormais de frapper fort, jeune, et durable. Attirer un joueur comme Vinicius serait un coup colossal en matière d’image, de puissance marketing et d’impact sportif. Et cette rencontre face au Real Madrid, justement, sera l’occasion de montrer au Brésilien – et au monde – le niveau d’ambition affiché par Al-Hilal.

« Le coup d’œil de But FC »

« On voit mal Vinicius Junior faire faux bond au Real Madrid alors qu’un nouveau projet s’ouvre avec l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc de touche. Le technicien espagnol compte sur le Brésilien mais celui-ci n’a toujours pas prolongé son contrat, qui expire en juin 2027. Tant que cela ne sera pas acté, la menace saoudienne planera toujours. »