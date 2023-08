RC Lens - Mercato : transfert bouclé, arrivée imminente chez les Sang et Or !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

C'est un bon coup que vient d'opérer le RC Lens. Ruben Aguilar, l'expérimenté latéral de l'AS Monaco, évoqué ces derniers jours à Montpellier, son ancien club, va finalement prendre la direction du RC Lens. Contrat de 3 ans En effet, selon le bien informé Mohamed Toubache Ter, il ne reste plus que des papiers administratifs à régler. Aguilar devrait signer un contrat de trois ans. Le RC Lens a déboursé près de 4 millions d'euros dans ce dossier. 3eme offre de Lens acceptée par Monaco.

Le club de la Principauté n’a fait aucun cadeau & va récupérer 3,7M€ bonus compris.

Reste des papiers administratifs à régler & le latéral droit Ruben Aguilar s’envolera pr Lens.



Contrat de 3 ans. #ASMonaco #RCL #MHSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 30, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors que le latéral de l'AS Monaco, Ruben Aguilar, était évoqué à Montpellier depuis plusieurs jours, c'est finalement le RC Lens qui aurait signé le deal avec le club de la Principauté et remporté le dossier. Aguilar devrait être un Sang et Or pour trois ans.

Benjamin Danet

Rédacteur