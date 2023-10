FC Barcelone - Real Madrid : Bellingham met fin au suspense pour le Clasico

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Les supporters du Real Madrid respirent. Mieux, en tout cas. Car le tant attendu Clasico face au FC Barcelone, samedi prochain, se déroulera bel et bien avec Jude Bellingham, le milieu de terrain si performant depuis le début de la saison.

Présent samedi

Ainsi, et pas plus tard qu'il y a quelques minutes, l'Anglais s'est exprimé au micro de Teledeporte, assurant que tout allait bien et donnant rendez-vous aux supporters pour l'événement du week-end. Le gène ressentie en Ligue des Champions contre les Portugais de Braga ne constitue donc plus qu'un lointain souvenir.

👋HEY JUDE



🎙Bellingham estará en el @telediario_tve, su primera entrevista en España



🗣Y manda un mensaje al madridismo: "Estaré en el clásico"



🎥@andress_rm https://t.co/y5ibN9FuEI pic.twitter.com/h25N8bqTOI — Teledeporte (@teledeporte) October 26, 2023

Podcast Men's Up Life