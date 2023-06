Real Madrid : le futur capitaine est une énorme surprise, 600 M€ pour Benzema !

Benzema parti, le Real Madrid perd son buteur, mais aussi son capitaine. La liste des successeurs à ce rôle était longue, au vu du pedigree de certains joueurs de l’équipe (Modric, Kroos, Courtois, Carvajal, Alaba). Pourtant, le prochain capitaine du Real n’est aucun de ces noms-là.

Selon les informations du journaliste italien Nicolò Schira, Nacho va prolonger son contrat jusqu’en 2024 et deviendra par la même occasion le nouveau capitaine du Real Madrid. Marca confirme la nouvelle dans son édition du jour... Une récompense pour celui qui n’a connu que le Real Madrid depuis l’âge de 11 ans.

Loin d’être le plus gros nom ou le plus spectaculaire, Nacho a toujours su être bon et se mettre au service du collectif, peu importe sa position sur le terrain. Par ailleurs, l'AFP croit savoir que Karim Benzema va finalement signer un contrat de trois ans à Al Ittihad et ainsi toucher pas moins de 600 millions d'euros, sans compter divers avantages en nature.

🔜 Done Deal and confirmed! #Nacho will extend his contract with #RealMadrid until 2024 (€4M as salary). He will also become the new captain of Madrid. This important role has convinced the centre-back to stay and to reject the other bids received. #transfers https://t.co/bxI62nl9BC