Real Madrid : Zinedine Zidane, José Mourinho et Carlo Ancelotti réunis dans un projet d'envergure

Une liste de vingt noms tous plus prestigieux les uns que les autres, c’est ce qu’a préparé l’UEFA avec le nouveau « conseil des sages ». Ces vingt entités se réuniront ainsi tous les ans à Nyon, où se trouve le siège de l’UEFA, pour discuter du football et de son évolution. La liste complète est des plus exceptionnelles : Zinédine Zidane, Ronald Koeman, Michael Laudrup, Predrag Mijatovic, Petr Cech, Robbie Keane, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, Philipp Lahm, Rafael Benitez, Juan Mata, Roberto Martinez, José Mourinho, Luis Figo, Carol Ancelotti, Paolo Maldini, Fabio Capello, ainsi que Gareth Southgate et Rio Ferdinand.

Mourinho fait déjà défaut

L’actuel entraîneur de l’AS Roma a cependant déjà fait des siennes, et n’assistera pas à la première tablée qui se déroulera le 24 avril prochain. Elle sera présidée par le directeur du football professionnel de l’instance continentale, Zvonimir Boban.