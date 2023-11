Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : les deux clubs à la lutte pour une star de Serie A !

Willy Sagnol a accordé dimanche une interview à Foot Mercato dans laquelle il évoque son avenir, en laissant entendre qu'il allait bientôt quitter la sélection de Géorgie. Et l'ancien défenseur, interrogé sur la star géorgienne Kvicha Kvaratskhelia, a indiqué que plusieurs grands clubs voulaient le joueur de Naples.

Selon lui, le Barça et le Real sont sur les rangs. Et les deux clubs espagnols seraient en concurrence avec le Bayern Munich, ancien club de Sagnol. A Suivre...

Georgia National Team coach Willy Sagnol about Kvicha #Kvaratskhelia’s future: “#Barça, #BayernMunich and #RealMadrid are interested in him”. #transfers 🇬🇪