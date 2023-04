Real Madrid, FC Barcelone, PSG - Mercato : une légende merengue se mêle de l'avenir de Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Après les sifflets du Parc dimanche, sa piteuse prestation contre l'OL (0-1) et les révélations de L'Equipe hier, il semble que l'avenir de Lionel Messi soit loin du PSG. Et donc près du FC Barcelone, qui rêve de le voir revenir, deux ans après son départ fracassant. L'Argentin comme les Blaugranas souhaiteraient boucler la boucle de façon grandiose, devant les supporters, plutôt qu'en catimini, comme à l'été 2021. Mais pour Santiago Canizares, cette nouvelle union serait une erreur. Dans une interview à Radio Marca, l'ancien gardien, formé au Real Madrid et qui y a joué pendant neuf années (1989-98), a déclaré :

"Je ne pense pas que l'intérêt sportif de Barcelone soit de le ramener"

« Je ne crois pas au retour de Messi au Barça. Barcelone a fait son deuil avec Messi, qui a été le meilleur joueur de son histoire. Il a bâti un nouveau projet qui fonctionne et va lui permettre de remporter à nouveau des titres en Espagne. Ramener Messi signifierait changer toute la structure. Je ne pense pas que l'intérêt sportif de Barcelone soit de le ramener. Après, honnêtement, je préfèrerais qu'il joue en Liga ! » Effectivement, en plus d'être un risque financier, le retour de Messi au Barça pourrait chambouler tout ce que Xavi a bâti depuis plus d'un an et demi...