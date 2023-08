Real Madrid - Mercato : Ancelotti fait une annonce fracassante sur Mbappé et pique Modric

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Carlo Ancelotti n’a même plus à lever un sourcil. Habitué questions sur le mercato, l’entraîneur du Real Madrid a été clair, net et précis en conférence de presse : le recrutement du Real Madrid est terminé. Kylian Mbappé ne devrait donc pas signer cet été. « J’écarte toute nouvelle arrivée d’ici à la fin du mercato, notre effectif est bouclé pour cette saison, a-t-il affirmé devant les médias. Je n’ai pas peur qu’un de nos joueurs parte en Arabie Saoudite même qu’il est clair que leur football a plus d’argent que le football européen. »

Kepa bien titulaire à Vigo

Au sujet du onze du Real Madrid qui sera aligné demain à Vigo en Liga (21h30), Ancelotti a donné quelques indices de taille sur sa composition. « Kepa sera titulaire dans le but, a-t-il évacué. Modric ? Il ne joue pas comme d'habitude et évidemment il n'est pas content mais il contribuera comme les autres saisons. » Enfin, le coach du Real Madrid n’a eu que des éloges à l’égard de Jude Bellingham, auteur d’un début de saison canon. « Il a déjà montré à Dortmund qu'il était un joueur très vertical, peut-être plus avec le ballon que sans le ballon, a-t-il analysé. L'adaptation a été très bonne, car il est très intelligent et se déplace très bien sans le ballon. »

