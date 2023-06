Real Madrid – Mercato : Benzema entretient le flou sur son avenir

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Courtisé par le club d'Al-Ittihad, qui lui a fait une offre astronomique, Karim Benzema aurait « plus d'un pied et demi » en Arabie saoudite, selon « AS ». L'ancien lyonnais se dirigerait donc vers un départ du Real Madrid.

« En ce moment je suis ici, au Real Madrid »

Questionné ce jeudi à l'occasion d'une cérémonie en son honneur organisée par Marca, le Ballon d'Or a entretenu le doute, comme le rapporte L'Equipe. « En ce moment je suis ici, au Real Madrid, a-t-il glissé. Je m'entraîne parce qu'on a un match samedi. Pourquoi devrais-je parler de l'avenir si je suis à Madrid ? Ceux qui parlent, c'est sur internet et la réalité, ce n'est pas internet ». A suivre, donc...