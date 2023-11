Real Madrid - Mercato : l’agente d’Haaland fait une grande annonce sur son avenir

Alors que l’été 2024 promet d’être animé pour Erling Haaland (Manchester City, 23 ans) et que le Norvégien figure parmi les cibles prioritaires du Real Madrid, son agente Rafaela Pimenta a bien retenu les cours magistraux de son mentor Mino Raiola.

En effet, la femme d’affaires ne manque jamais une occasion de faire monter la sauce dans les médias espagnols au sujet de la prochaine intersaison… En vue bien évidemment de sonder le marché. Si Manchester City n’est pas spécialement vendeur et l’a d’ailleurs rappelé aux Merengue il y a peu, Rafaela Pimenta a rappelé que le club anglais – qui a accepté une clause libératoire à un montant fixé – n’avait plus la main… Mais que tout se ferait dans le respect.

« Erling est maître de son destin, à 100%. Pas seulement aujourd’hui, mais pour toute sa vie », a lâché Pimenta dans un entretien à Relevo : « Nous devons faire preuve d’équilibre. Nous, le club et le joueur. Nous sommes tous dans le même bateau. Les choses doivent être discutées et traitées de manière à ce que tout le monde se sente à l’aise. Qu’on soit satisfaits de notre expérience commune. Ce n’est pas vrai d’affirmer qu’Erling fait ce qu’il veut. Il fera toujours ce qui est bon pour lui et pour son club Manchester City. Quand tout le monde sera prêt pour un changement, il le fera ».

Dans ce même entretien, Rafaela Pimenta se dit ouverte à de nouvelles négociations avec Manchester City : « Le respect vient des deux côtés. Je ne doute pas qu’ils le respecteront également. Si quelque chose doit se passer un jour, tout sera convenu, parce qu’il faut du respect pour comprendre la position de l’autre, discuter et arriver à une conclusion. Des solutions seront toujours trouvées (…) Le contrat d’Erling? Il est connu de lui-même, de Manchester City, de son père et moi-même. Personne d’autre ».

