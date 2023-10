Real Madrid - Mercato : la phrase choc de Modric sur son avenir, Messi se frotte les mains !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

En fin de contrat au 30 juin prochain, Luka Modric (38 ans) joue de moins en moins au Real Madrid cette saison. Pour la première fois depuis 2012, le Ballon d’Or 2018 a même enchaîné deux matchs de suite sur le banc, désormais barré par l’arrivée de Jude Bellingham et la montée en puissance du duo Camavinga – Tchouaméni derrière l’Anglais.

Modric colle un coup de pression à Ancelotti

Alors que les rumeurs se font de plus en plus nombreuses autour d’un intérêt de l’Arabie Saoudite l’été prochain mais aussi de la volonté de son club formateur du Dinamo Zagreb de le rapatrier et de l’Inter Miami de l’associer à Lionel Messi, Modric reste muet publiquement sur la suite de sa carrière.

En privé, ce ne serait en revanche pas la même. Luka Modric a en effet très mal vécu les derniers matchs et l’aurait fait savoir à Carlo Ancelotti selon le journaliste de l’émission El Chiringuito Eduardo Inda : « Si cela reste comme ça, je pars », aurait balancé le meneur de jeu des Merengue. Le message est clair et il ne serait pas étonnant qu’on revoit davantage Modric dès les prochains matchs et peut-être même ce soir face au Napoli.

🚨 "Si sigue todo igual, ME MARCHO".



🗣️ Las palabras de Modric a Ancelotti que desvela #INDA. pic.twitter.com/XhaGkKUqzK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 3, 2023

