Real Madrid - Mercato : les Merengue ont la main sur l'anti-Neymar

Avec l'effondrement de Botafogo, le championnat brésilien est entré dans un sprint final à couper le souffle. A quatre journées de la fin, six équipes se tiennent en cinq points. Palmeiras s'est emparé de la tête le week-end dernier suite à une victoire sur l'Internacional (3-0). Au cours de cette partie, Endrick a marqué. Son neuvième but de la saison en championnat. A 17 ans, l'attaquant recruté à prix d'or par le Real Madrid égale les temps de passage du Fenomeno Ronaldo, preuve de son talent.

"Je déteste sortir, je déteste aller à des fêtes"

Et, bonne nouvelle pour les Merengue, Endrick a la tête bien sur les épaules et pas le goût de la fête de nombre de ses compatriotes, dont Neymar, qui a gâché sa carrière par une hygiène pas professionnelle : "Pour être sincère, je déteste sortir, je déteste aller à des fêtes. Je préfère aller au restaurant, faire des choses avec ma famille. Je ne veux pas savoir combien je vais gagner, combien je vais toucher, les contrats, tout ça. Je veux juste jouer au football. Bien sûr, je suis obligé de savoir des choses, mais pour moi, ce n’est pas important. Je sais que, pour un jeune, ça monte vite à la tête. Mais grâce à Dieu, j’ai été professionnel très jeune, j’ai pu voir des choses. J’ai pu voir des choses qui sont arrivées à des joueurs qu’il ne faut pas faire. Je dois apprendre avec d’autres personnes. Et c’est ce que j’ai fait".

