Real Madrid - Mercato : les Merengue ont reçu la pire nouvelle possible pour Haaland

En plus de la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, le Real Madrid rêverait toujours de s'offrir le buteur de Manchester City, Erling Haaland, après avoir échoué à le recruter à l'été 2022.

Mais contrairement au Français, le Norvégien n'arrive pas bientôt au terme de son bail avec les Citizens et a encore un peu moins de quatre ans de contrat. D'après les informations du journaliste turc, Ekrem Konur, les dirigeants mancuniens compteraient donc rejeter toutes les offres qu'ils recevront pour l'ancien joueur du Borussia Dortmund dans les prochains mois. Le message est donc clair et le Real Madrid est prévenu : Erling Haaland est en aucun cas à vendre.

