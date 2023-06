Real Madrid - Mercato : les véritables raisons du possible départ de Benzema révélées !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Karim Benzema s’apprête à prendre un nouveau départ. L’attaquant du Real Madrid est évoqué avec insistance du côté de l’Arabie Saoudite et du club d'Al-Ittihad à l’issue de son contrat qui se termine à la fin du mois.

Une fin de cycle accélérée par Manchester City

Selon les informations de l'émission El Chiringuito et son journaliste José Felix Diaz, c’est l'humiliation subie face à Manchester City avec notamment une lourde défaite 4-0 à l’Eithad Stadium qui aurait poussé le Ballon d’Or 2022 à s'éloigner de la capitale espagnole, lui qui aurait vu dans cette humiliation la fin d'un cycle.

En Arabie Saoudite, Karim Benzema, devrait croiser son ancien partenaire et ami, Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) et peut-être Lionel Messi (évoqué à Al-Hilal). Preuve supplémentaire du changement de braquet de la Saudi Pro League. Un contrat mirobolant d'environ 200 millions d'euros par an l'attend sur place.