Real Madrid - Mercato : Tony Kroos glisse à ses dirigeants une piste prioritaire

Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Comme chaque été, ou presque, le Real Madrid sera sous le feu des projecteurs lors du mercato. Et peut-être plus encore si le dossier de l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, n'est pas encore réglé. En attendant, le milieu de terrain de la Maison Blanche, l'Allemand Tony Kroos, a glissé un petit conseil à son président, Florentino Perez.

La concurrence sera rude

Un joueur à surveiller et éventuellement à prendre ? "Des joueurs qui ont le potentiel pour le Real Madrid ? Je pense à Florian Wirtz. Je pense qu'il pourrait s'intégrer." Ce dernier, âgé de vingt ans, et qui évolue au poste de milieu de terrain offensif, fait le bonheur du Bayer Leverkusen. Problème, son nom est également associé au mercato du FC Barcelone, de Manchester City et même des Reds de Liverpool.

A suivre.

