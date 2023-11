Al-Ittihad : un ancien du Real Madrid en pole pour coacher Benzema

Champion d’Arabie Saoudite en titre, Al-Ittihad connait une période très compliquée avec une série de 5 matchs sans succès) et une 6ème à 11 points du leader qui a été fatale à son entraîneur Nuno Espirito Santo, débarqué mardi soir.

Pour le remplacer, Al-Ittihad songerait à Laurent Blanc selon Relevo, mais c'est un autre ancien coach de Karim Benzema qui serait en pole, selon Nicolo Schira. Le journaliste italien, spécialiste du Mercato, révèle en effet que le club saoudien a fait de Julen Lopetegui son option numéro 1, avec l'Allemand Hans-Dieter Flick. À suivre...

