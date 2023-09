Real Madrid : un ex chouchou de l’OM pour remplacer Ancelotti ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

A l'heure où un Italien (Gennaro Gattuso) a pris les commandes de l'OM, on se souvient qu'il y a un an, Pablo Longoria avait songé à un autre Transalpin pour prendre la suite de Jorge Sampaoli sur le banc. Il avait étudié le profil de Roberto De Zerbi mais avait finalement opté pour Igor Tudor, qui est certes croate mais vit à l'heure du Calcio depuis trois décennies. De Zerbi, lui, a pris la route de Brighton, où il a réalisé un travail unanimement salué et avec qui il croisera la route de... l'OM jeudi prochain au Vélodrome en Europa League.

Il figure sur les tablettes du Real aux côtés de Xabi Alonso

Après avoir également réussi avec Sassuolo, De Zerbi voit son nom circuler dans la coulisse des plus grands clubs européens. Et notamment du Real Madrid ! Selon La Cadena Ser, le nom de l'Italien figure sur les tablettes de Florentino Pérez, au même titre que celui de Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), grand favori en raison de son passé merengue. Carlo Ancelotti devrait quitter la Maison Blanche l'été prochain pour prendre en charge la sélection brésilienne.

Le calendrier du Real Madrid pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life