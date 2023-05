Real Madrid - Mercato : une offre digne de Messi fait basculer l’avenir de Benzema !

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Et si Karim Benzema et Lionel Messi rejoignaient Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite ? Cette éventualité est devenue plus que concrète aujourd’hui. Après avoir appris que Jorge Messi avait donné son feu vert à Al Hilal, As fait savoir que l’attaquant tricolore serait en passe de quitter le Real Madrid pour l’imiter ! Une offre de 400 millions d’euros sur deux ans, nette d’impôts, serait en train de faire réfléchir Benzema, lié à vie au Real Madrid mais qui doit aussi remplir son compte en banque à l’orée de sa fin de carrière.