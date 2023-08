Real Madrid, PSG - Mercato : Ancelotti fait une nouvelle annonce forte sur Mbappé

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Le Real Madrid est sain et sauf. Plutôt malmenés hier soir par le Celta Vigo, qui s’est vu refuser un but par le VAR d’entrée de jeu, les joueurs de Carlo Ancelotti s’en sont remis à leur recrue Jude Bellingham. L’ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund (20 ans), transféré pour 103 M€ cet été, a débloqué la situation à la 81e, après une passe de Joselu. L’attaquant espagnol avait remplacé Vinicius, blessé, au quart d’heure de jeu. « Il ne jouera pas le prochain match contre Getafe mais sa blessure ne ne semble pas tr!s grave, je l’ai sorti par précaution », a-t-il rassuré en conférence de presse d’après match.

L'effectif du Real est au complet

Le coach du Real Madrid a profité de ce moment pour clarifier une nouvelle fois sa position sur le mercato estival : il est fermé à double tour, que ce soit pour Kylian Mbappé ou pour un autre ! « L'équipe est au complet. Nous pouvons gagner sans Vinicius, sans Benzema, sans Courtois, sans Militão. Notre attaque est complète, a-t-il affirmé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous marquons des buts sans Benzema et Vinicius. Kepa ? Il mérite de jouer. Le poste de gardien est bien couvert avec lui et Lunin. Le but du Celta refusé était juste. J'ai vu un joueur du Celta tirer le maillot de Kepa. »

⚽️ Carlo Ancelotti a réagi après la victoire du Real Madrid ce soir sur la pelouse du Celta Vigo. ⬇️ https://t.co/sUdL5m66CD — Onze Mondial (@OnzeMondial) August 25, 2023

