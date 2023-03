Equipe de France : la petite phrase inquiétante de l'entraîneur de la Juventus sur Pogba

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Quelle incroyable malchance frappe Paul Pogba ! C'est comme si tous les pépins physiques qui l'avaient épargné depuis le début de sa carrière avaient décidé de se succéder sans relâche depuis un an. Que ce soit à Manchester United en fin de saison dernière ou à la Juventus depuis juillet, le Poulpe n'a pas été en mesure d'enchaîner les titularisations depuis douze mois. Et à entendre Massimiliano Allegri, ça ne devrait pas revenir de sitôt...

"Je ne sais rien..."

Interrogé ce vendredi en conférence de presse avant le match de demain contre Vérone, l'entraîneur bianconero s'est montré des plus évasifs : "Je ne peux rien dire concernant sa récupération. Je ne sais pas... Il travaille. Son adducteur va mieux, on testera son genou dans les prochains jours". A plusieurs reprises cette saison, Allegri a annoncé un retour imminent de son Français et il a toujours été déçu. Raison pour laquelle il ne s'avance plus aujourd'hui. Selon La Gazzetta dello Sport, Pogba viserait un retour pour le quart de finale d'Europa League contre le Sporting Portugal le 13 avril. S'il ne rechute pas d'ici là...