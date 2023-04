Equipe de France : Materazzi dévoile enfin sa punchline qui a fait dégoupiller Zidane !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Finale de Coupe du monde 2006. On joue la la 110e minute de la rencontre et la France et l’Italie sont dos à dos. Zinédine Zidane donne alors un coup de tête dans le torse de Marco Materazzi et se fait expulser le plus logiquement du monde.

Les Bleus ne se remettront jamais de ce coup de sang improbable et s’inclineront à la séance de tirs au but. Dix-sept ans plus tard, l’ancien défenseur de la Squadra Azzurra a enfin dévoilé la punchline qui a fait dégoupiller Zidane !

« Les personnes qui vivent en Amérique connaissent cela avec la NBA, ce qu’on appelle le trash-talk. Mon trash-talking était minime. Il m’a dit qu’il m’offrirait son maillot après le match et j’ai répondu 'Non, je préfère ta sœur’», a avoué Materazzi à Football Italian TV.