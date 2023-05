Equipe de France, OGC Nice, OL – Mercato : ça va bouger cet été pour Hugo Lloris !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Out jusqu'à la fin de saison du fait d'une blessure au quadriceps, Hugo Lloris (36 ans) pourrait quitter Tottenham cet été, à un an de la fin de son contrat. D'après Le Parisien, le joueur et ses agents ont planifié une rencontre avec la direction des Spurs en fin de saison pour évoquer l'avenir et le statut de l'ancien Lyonnais.