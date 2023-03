Équipe de France : Samba renvoie une patate chaude à Deschamps et rend hommage à Lloris et Mandanda

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Sa première convocation

"Je suis très heureux d'être dans ce groupe, c'est un gros privilège. Les mecs m'ont bien accueilli. (...) Il y a toujours eu ce rêve des Bleus, je l'ai peut-être atteint un peu plus tard que d'autres. C'est un réel plaisir d'être ici, ça faisait partie d'un objectif personnel. Il y a toujours ce côté enfant, car c'est une découverte et une première. Je suis là pour apprendre, je le prends avec beaucoup d'envie. C'est une grande joie, mais il faut travailler dur pour y être à nouveau. Il y a toujours ce côté enfant, car c'est une découverte et une première. Je suis là pour apprendre, je le prends avec beaucoup d'envie. C'est une grande joie, mais il faut travailler dur pour y être à nouveau."

La hiérarchie des gardiens

"Pour mon rôle, ça n'a pas d'importance, je suis d'abord là pour apprendre. Je prendrai le rôle qu'on me donnera à 10 000%. C'est au sélectionneur de vous le dire."

Maignan

"On sait tous ce que Mike Maignan a réalisé de par sa régularité et ses performances avec l'AC Milan. C'est un gardien accompli et dans la force de l'âge. J'ai occupé tous les poste de gardien et je sais très bien à quel point le soutien est important pour un gardien numéro 1. On est tous avec Mike pour qu'il soit le meilleur possible."

Son parcours

"Ce n'était pas simple. J'ai travaillé, j'ai un mot particulier pour mon entourage qui a été là dans les moments difficiles. Le travail paye. Quand tu n'es pas performant, chaque footballeur doute, il faut juste se remettre en question et se réfugier dans le travail. Je suis récompensé de mon début de saison avec Lens et j'espère mettre la barre encore plus haute."

Le match contre les Pays-Bas

"Ce sont des matchs de qualification, on sait ce qu'il faut faire pour se qualifier au prochain Euro. On entre petit à petit dans le vif du sujet. Le coach va nous donner ses plans pour ce match et on va essayer de bien les prendre en compte."

L'hommage à Lloris et Mandanda

"Hugo Lloris et Steve Mandanda sont deux grands monuments, c'est très dur d'être au haut niveau aussi longtemps."

Propos retranscrits par RMC Sport.