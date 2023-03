Équipe de France : Todibo remercie l'OGC Nice et fait une annonce sur son avenir

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Son adaptation

"On est tous un peu chambreurs. J'essaye d'être le plus naturel possible et de m'adapter le mieux au groupe."

Son objectif en Bleu

"Venir en équipe de France était un objectif, l'objectif est maintenant d'y rester."

Le capitanat de Mbappé

"Etre capitaine à cet âge est très fort et une responsabilité énorme. Kylian Mbappé est apte à tenir une telle responsabilité. On a appris la nouvelle par le sélectionneur."

Ses inspirations

"Je m'inspire de Thiago Silva et Virgil Van Dijk, ce sont ceux que je regarde le plus. Je me suis aussi inspiré de Raphaël Varane."

La concurrence à son poste

"Quand je rentre sur un terrain, c'est pour performer. Ça ne me met pas de pression, la concurrence est énorme et c'est bien pour l'équipe de France."

L'OGC Nice

"C’est une grande fierté d’être appelé en tant que Niçois. Je leur dois énormément. Je suis très reconnaissant de ce qu’a fait et ce que fait encore le Gym pour moi, c’est une grande fierté d’être appelé en tant que Niçois et j’espère les rendre très fier à chaque fois que je porterai ce maillot."

Son avenir

"Je suis sous contrat avec Nice jusqu'en 2027. Je ne sais pas si le bon choix serait d'aller ailleurs. Ce n'est pas le moment d'y réfléchir. Je suis beaucoup plus serein à ce niveau avec les expériences, si je suis amené à faire un choix je le ferais avec beaucoup de réflexion."

Propos retranscrits par RMC Sport.