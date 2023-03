Équipe de France : un proche de Benzema en remet une couche sur Deschamps

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Depuis la Coupe du monde au Qatar, les relations sont tendues entre l'attaquant du Real Madrid et le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. Mais alors que l'ancien Lyonnais a assuré, il y a un peu plus de deux semaines, sur son compte Instagram qu'il allait s'expliquer sur son départ du Qatar avant la Coupe du monde, l'un de ses proches s'est lâché sur la brouille entre les deux hommes.

"Deschamps a une histoire avec Benzema"

"Karim n'a jamais été satisfait de la façon dont il a été traité par Deschamps et la hiérarchie française, et rester à l'écart du match contre les Pays-Bas a montré à quel point il était extrêmement amer. Il a remporté 24 trophées avec le seul Real Madrid, dont cinq en Ligue des champions, mais reste certain que la France aurait remporté sa troisième Coupe du monde au Qatar s'il avait joué. L'Argentine a joué contre des attaquants blessés, mais Deschamps a une histoire avec Karim et n'a jamais vraiment voulu l'utiliser", a-t-il confié dans les colonnes du Daily Mail.

Pour résumer Alors que les relations sont tendues entre Karim Benzema et Didier Deschamps depuis la Coupe du monde au Qatar, un proche de l'attaquant du Real Madrid n'a pas manqué de tacler le sélectionneur des Bleus.

