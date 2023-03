FC Nantes, ASSE : Puel et Ménès ont un avis très cash sur Kolo Muani chez les Bleus

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Randal Kolo Muani est en train de se faire une place dans le onze des Bleus. Titulaire face aux Pays-Bas après avoir été l’un des meilleurs Français en finale de la dernière Coupe du monde contre l’Argentine, l’ancien attaquant du FC Nantes a été impliqué sur trois des quatre buts des siens (4-0). S’il n’a pas marqué, son entente avec Kylian Mbappé a sauté aux yeux.

« Avec Kylian, ils sont complémentaires, a analysé Claude Puel. Kolo Muani est capable de gagner les ballons, d'être altruiste, de peser, de prendre les espaces. Il a encore une grosse marge de progression, il est assez bluffant d'afficher autant de possibilités. Il est encore perfectible, il doit être encore plus juste, plus calme, mais c'est normal, il a peu de sélections. Il a été très intéressant. »

Pierre Ménès ne dit pas autre chose que l’ancien coach de l’ASSE et du LOSC et voit même très loin pour Kolo Muani chez les Bleus. « Il a fait un match assez incroyable au niveau des prises de balle, des dribbles et des combinaisons mais aussi au niveau défensif, a-t-il savouré. Il a fait un boulot de titan et je pense qu’on va le voir très souvent en équipe de France. »