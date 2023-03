Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

La grosse info : Just Fontaine s'est éteint

Just Fontaine, personnage emblématique du football français et des Bleus, s’est éteint ce mercredi à l’âge de 89 ans. L’ancien attaquant de l’OGC Nice et du Stade de Reims laisse un bel héritage derrière lui.