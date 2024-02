Le Stade Rennais et le Toulouse FC ne sont pas passés loin de l’exploit

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Battu 0-3 à San Siro la semaine passée, le Stade Rennais devait réaliser le plus grand exploit de son histoire pour éliminer le Milan AC. Dans un Roazhon Park des grands soirs, chauffé à blanc, les hommes de Julien Stéphan ne sont pas parvenus à retourner complètement l’équipe italienne… Mais sortent de la Ligue Europa sur un succès de prestige (3-2).

Rennes valeureux mais plombé par sa défense

Auteur d’un triplé d’une frappe de 20 mètres (11’) et deux penaltys (54’ et 68’), Benjamin Bourigeaud est devenu le premier joueur de l’histoire à réaliser une telle performance pour un club français face aux Rossoneri… Malheureusement la défense des Rouge et Noir a encore flanché à deux reprises, sur une tête de Luka Jovic suite à un centre magnifique de Théo Hernandez (22’) puis sur une mésentente Omari – Mandanda qui profite à Rafael Leao (58’).

En fin de partie, Rennes a eu plusieurs situations de 4-2 face à un Milan défensif et beaucoup plus fébrile que la semaine passée. Rennes peut se servir de ce match pour continuer à grandir.

🇫🇷 Benjamin Bourigeaud devient le 1er joueur français à inscrire un triplé contre l'AC Milan en compétition officielle. #SRFCFCM — Stats Foot (@Statsdufoot) February 22, 2024

Toulouse si proche de l’exploit…

Pas de surprise non plus au Stadium où le Toulouse FC, qui s’était incliné 2-1 sur la pelouse du Benfica, n’est pas parvenu à battre les Aigles (0-0) malgré quelques situations chaudes et même un poteau de Thijs Dallinga (65’). Un résultat qui élimine les Violets, lesquels vont pouvoir se concentrer sur le championnat et leur maintien en Ligue 1…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life