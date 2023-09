Stade Rennais : Genesio sort du silence sur le choix de Gouiri

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

L’ex international espoir français Amine Gouiri a officialisé sa décision d'opter pour l'Algérie, ce qui ne sera peut-être pas sans conséquences pour le Stade Rennais avec la CAN 2024 (13 janvier – 11 février) en Côte d’Ivoire.

"C'était important qu'il communique, qu'il puisse être tranquille dans sa tête"

Cela n'a pas empêché Bruno Genesio de faire part de sa satisfaction. « Je suis très content qu'Amine ait annoncé sa décision, c'est son choix, a commenté le coach rennais ce vendredi. C'était important qu'il communique, qu'il puisse être tranquille dans sa tête et se consacrer uniquement maintenant au foot et à l'entraînement, ne pas avoir des idées parasites, des questionnements sur ce qu'il doit faire ou pas. J'en avais parlé avec lui il y a une dizaine de jours, en disant que c'était important qu'il prenne et annonce sa décision, c'est très bien qu'il l'ait fait. » Auteur de 17 buts et 6 passes décisives la saison dernière, Gouiri a débuté les deux derniers matches du SRFC sur le banc. « Lui comme tous les autres attaquants doivent faire mieux et plus, il le sait, a indiqué Genesio. Les autres aussi le savent, mais ils dépendent aussi de ce qu'on fait avant d'arriver dans les 25-30 derniers mètres, d'un collectif, d'une façon de jouer. Si à chaque fois qu'on sert nos attaquants, ils sont esseulés ou dans des zones où il est très difficile de marquer, ils ne peuvent pas non plus faire des miracles. »

