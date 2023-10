Stade Rennais – FC Nantes : Genesio, Blas et Theate réagissent au derby, Erminig chambre les Canaris

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Genesio : « Un vrai derby avec beaucoup de tension »

Bruno Genesio : « C’était un vrai derby avec beaucoup de tension, d’engagement sur le terrain. Pas forcément un niveau technique extraordinaire mais, comme on dit, ce sont des matchs à gagner et on l’a fait. On en avait besoin pour retrouver un peu plus de confiance. J’ai aimé la forme et l’état d’esprit de mes joueurs. Je pense qu’on fait une bonne entame, qu’on concrétise avec un but sur penalty. Quand vous prenez un but avant la mi-temps, ce n’est jamais facile de se remettre dedans mais on est revenu en deuxième période, on s’est accroché et on a fait la différence. Cela dénote de la grande force de caractère de mon équipe.

L’invincibilité ? On en a déjà beaucoup parlé. L’an passé, on a beaucoup trop perdu pour jouer le haut de tableau. Là c’est vrai que les nuls ne font pas trop avancer mais cela peut être payant en fin d’année si on est capable de gagner ce genre de matchs (…) On avance dans ce championnat qui est très bizarre et difficile à lire d’une journée à l’autre.

Matic ? C’est un compétiteur hors pair. Il était très en colère à la mi-temps mais c’est une bonne colère. Une colère qui se projette sur le terrain. C’est très important ! Je pense qu’on a besoin au Stade Rennais d’avoir cette mentalité-là, de refuser la défaite, de refuser de se faire rejoindre au score comme ça été le cas. C’est important pour mon groupe de jeunes joueurs qu’il amène cette expérience des grands clubs ».

Blas : « La semaine était particulière »

Ludovic Blas : « Après une victoire, ça va toujours bien ! La semaine était particulière mais je suis professionnel, j’ai fait la part des choses. On remporte ce derby et tant mieux. A Rennes, je me suis vite intégré. En même temps, on parle avec le ballon. Ils m’ont à l’aise même si ce n’est pas facile de faire Nantes – Rennes. Les joueurs m’ont beaucoup aidé, j’ai travaillé, le coach m’a beaucoup parlé. On ne me demande pas les mêmes choses qu’à Nantes. Après, je pense que mon but en Europa League m’a fait beaucoup de bien.

J’espère que cette victoire va nous lancer. Cela faisait un moment qu’on n’avait pas gagné en championnat. Là, on est récompensé. Dans un derby, ça va donner de la confiance. Là, on a deux gros matchs qui arrivent. Il faudra bien se reposer et vite enchaîner ».

Theate : « Dans le vestiaire, il n’y avait aucun doute »

Arthur Theate : « Il était temps que la série des matchs nuls s’arrête. Cela nous fait plaisir de prendre les trois points à la maison, dans un derby, devant nos supporters. C’est magnifique. Il faut continuer sur cette lancée, il ne faut pas oublier qu’on est toujours invaincu sur cette saison.

Ce qui a permis ce succès, c’est le travail d’équipe, la mentalité malgré le but qu’on prend juste avant la pause, un but qui est de notre faute. Dans le vestiaire, il n’y avait aucun doute. On savait ce qu’il y avait à faire et on l’a fait. On a bien su gérer aussi la fin du match ».

