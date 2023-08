Stade Rennais – Mercato : Genesio pousse un joueur à la porte et a une nouvelle piste en défense

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Bruno Genesio a notamment évoqué le cas de l'ancien lillois Xeka, écarté de cette tournée et qui pourrait voir la porte du Stade Rennais s'ouvrir sur la fin du mois d'août : « Pour l’instant, j’ai fait le choix de ne pas l’amener avec nous ici, on aura une discussion à notre retour ».

Le coach des Rouge et Noir n'a pas officialisé son placement sur la liste des transferts mais c'est tout comme. Sous contrat pour encore un an et absent des terrains depuis le match de Coupe de France à Bordeaux le 7 janvier, Xeka fait figure de flop dans le recrutement du club breton.

Guela Doué, futur latéral droit remplaçant de Rennes ?

Concernant le poste de latéral droit, où Lorenz Assignon se retrouve sans concurrent depuis le départ d'Hamari Traoré, Genesio n'exclut pas la possibilité d'une promotion interne... avec le replacement du frère ainé de Désiré Doué, Guela, satisfaisant lors de la préparation.

« Je suis satisfait de ce que fait Guéla depuis le début de la préparation, de ce qu’il a déjà fait l’année dernière sur les entraînements, donc il y a une réflexion en cours pour prendre la meilleure décision possible. Cela peut être un joueur de l’extérieur ou du club, formé au club, qui aime le club et montre des qualités. »

Moins cher que Fabien Centonze (FC Nantes) ou Timothy Castagne (Leicester City) et visiblement avec un vrai état d'esprit de doublure...

