Un chouchou de Nantes au MHSC, 3 noms pour l'après Vieira, Terrier a attiré une recrue à Rennes

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Montpellier HSC : le Mercato bat déjà son plein !

Après avoir annoncée l’arrivée de Tanguy Coulibaly dès ce lundi, Mohamed Toubache-Ter a poursuivi ses révélations sur le mercato du MHSC cet hiver. Et celui-ci s’annonce particulièrement actif. « Concernant le poste de latéral droit, Montpellier avance plutôt bien sur un profil étranger, a affirmé l’insider sur X. Concernant le poste de 6, le club recherche un type polyvalent qui peut aussi jouer en DC (ce qui correspond à Pierret de QRM) Concernant l’attaquant, ça prospecte. Les départs ? Estève, c’est une possibilité !! Montpellier peut décider de casser le prêt de Yeboah… c’est une très grosse éventualité ! »

Au sujet de Coulibaly, on apprend qu’il était ciblé par d’autres clubs de L1 : « Toulouse s’était sérieusement penché sur son profil car très bon en DATA. Nantes, également. Bertrand Reuzeau, Pierre Reynaud, David Bechkoura ont une grande connaissance du joueur (...) Stuttgart voulait le prolonger, le joueur a fait l’erreur d’avoir été trop exigeant. Il a eu des touches sérieuses en Espagne. Montpellier voulait le faire fin août… »

PS: tout s’est finalisé Jeudi de 12h30 au milieu d’aprem lors d’un Déj à Montpellier. #MHSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) December 2, 2023

RC Strasbourg : 3 entraîneurs pour succéder à Vieira

En danger après la défaite à Reims (1-2) qui pourrait précipiter le Racing dans la zone rouge en fonction des résultats de ce dimanche, Patrick Vieira voit des noms de successeur fuiter dans la pressse. Il y aurait tout d'abord l'Autrichien Oliver Glasner, ancien de Francfort proche de Lyon cet été, actuellement sans emploi. Sabri Lamouchi, lui aussi dans l'attente d'un challenge, et Mathieu Le Scornet, qui a déjà joué les pompiers de service, figureraient également sur la shortlist des dirigeants alsaciens.

Mais aussi...

Stade Rennais : Terrier a joué les entremetteurs pour Le Fée

En conférence de presse avant le déplacement à Marseille, le milieu offensif Enzo Le Fée a confié que son coéquipier Martin Terrier l'avait contacté dès la saison dernière, alors qu'ils ne se connaissaient pas, afin de le convaincre de signer au SRFC : "Il m’avait envoyé un message sur Instagram quand j’étais encore à Lorient pour que je vienne à Rennes, je savais déjà qu’il appréciait un peu mon profil, a confié Le Fée en conférence de presse ce samedi. On ne se connaissait pas personnellement, mais j’avais beaucoup apprécié sa démarche. On est dans la même zone, et le coach demande beaucoup de relais courts pour ensuite chercher à l’opposé, c’est ce que j’aime. Martin sait se rendre disponible, et même si cela peut parfois paraître comme des passes inutiles, j’ai tendance à vouloir le trouver, car cela permet aussi d’attirer le bloc adverse, faire sortir un adversaire pour pouvoir faire des une-deux…

FC Lorient : Le Bris confirme le changement de schéma tactique

En conférence de presse avant le déplacement à Toulouse ce dimanche, l'entraîneur des Merlus, Régis Le Bris, a confirmé que le 4-4-2 expérimenté contre Metz (2-3) serait de nouveau utilisé face aux Violets : "On va essayer de capitaliser sur les signaux positifs du match contre Metz, comme la fluidité offensive, le football pétillant, les relations entre les joueurs pour créer du déséquilibre. Nous devons reproduire cela et tenir pendant toute la longueur du match. On est passé à deux attaquants car on ne pesait pas assez avec un seul. Le 4-4-2 s’anime aussi, s’automatise dans les différents triangles, le pressing, la défense dans les 30 derniers mètres, etc. On continue de poser des principes et l’équipe s’améliore progressivement".

Girondins : Riera frustré par la défaite contre Troyes

L'entraîneur du FCGB, Albert Riera, a estimé après la défaite à domicile contre Troyes (0-1) que son équipe aurait mérité un meilleur résultat : "Le plus difficile pour un entraîneur, c’est quand ton équipe est meilleure que l’adversaire, mais ne gagne pas. C’est toujours difficile à accepter, cette défaite, mais le foot est le foot. Il n’y a pas forcément de justice. J’ai la tête tournée vers une chose seulement : gagner des matchs. On travaille pour gagner des points, mais par contre, quand vous me dites "Ce n’est pas grave de ne pas faire autant de passes, de ne pas bien jouer", je dis non. On doit être mieux que l’adversaire, tout le temps. Cette profession qu’on a choisie est très belle. Après la première mi-temps dans le vestiaire, je dis aux joueurs : « Il me semble que vous ne vous amusez pas avec le ballon, que vous voulez déjà faire le but sans le mouvement », ils me répondent que non, qu’ils s’amusent avec. Après, si le résultat arrive ou non, à la fin, le football ne dit pas ce qu’il s’est passé sur le terrain..."

Et enfin...

FC Metz : avec les mêmes qu’à Lorient

Le FC Metz jouera cet après-midi son deuxième match d’affilée à l’extérieur à Lille (17h05). Après le succès à Lorient (3-2), L’Équipe affirme que Laszlo Bölöni devrait aligner le même onze qu’en Bretagne, ce qui suppose de laisser Christophe Hérelle, de retour de sa blessure aux ischiojambiers, sur le banc au coup d’envoi.

AS Monaco : un ascendant déjà décisif sur le MHSC ?

Selon Opta, l’AS Monaco est l’adversaire contre lequel Montpellier a le plus perdu en Ligue 1 dans son histoire ! Le MHSC a néanmoins remporté deux de ses 3 derniers matchs contre l’ASM dans l’élite.

Stade Brestois - Clermont : duels entre chats noirs de L1

Selon Opta, Clermont a touché les montants à 7 reprises en Ligue 1 cette saison. Seule une équipe fait mieux dans ce domaine... Brest, avec 8 montants touchés. Pour cette rencontre entre les deux équipes, Eric Roy sera suspendu et prendra donc place dans la tribune du stade Francis-Le Blé, tout comme… Pascal Gastien, son homologue auvergnat. À l’exception de Jordan Amavi (mollet), le coach du SB29 dispose de tout son groupe puisqu’il récupère Lilian Brassier (retour de suspension), parfaitement remplacé à Montpellier (3-1) par Julien Le Cardinal.

Du côté des Auvergnats, on se déplace à Brest diminué. Ses défenseurs centraux Alidu Seidu (suspendu) et Florent Ogier (genou) ne seront pas de la partie tout comme Johan Gastien, qui a repris l'entraînement mais qui est trop juste pour reprendre la compétition.

OGC Nice : Farioli n’a pas de gros regrets à Nantes

Défait pour la première fois de la saison, hier à Nantes (0-1), l’OGC Nice de Francesco Farioli n’a pas d’amertume au regard du résultat du match. « Ce n’est pas une défaite logique, non, même si on doit faire plus dans l’efficacité, si près du but adverse. Mais c’était un adversaire difficile à jouer, avec des belles individualités et un gardien en grande forme, a affirmé le coach de l’OGC Nice en conférence de presse. On a eu des occasions pour débloquer le match, mais on n’a pas de gros regrets. On a su oublier nos victoires et on va oublier cette défaite qui nous fait mal pour repartir. Concernant le but nantais, Nantes a de la valeur, Simon est très fort dans le un-contre-un. On a su tenir ces joueurs mais on leur a concédé suffisamment de terrain pour qu’ils gagnent le match. »

