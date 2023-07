Un Lensois arrive à Reims, Sochaux réagit à sa rétrogradation, un Milanais snobe le LOSC !

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Clermont : Khaoui s'en va, Pelmard arrive

Hier mardi, le Khor Fakkan FC a officialisé l'arrivée de Saïf-Eddine Khaoui. Le milieu offensif de 28 ans était libre après deux saisons à Clermont. Si l'on en croit la vidéo de présentation de son nouveau club, il devrait évoluer en meneur de jeu dans le club des Emirats Arabes Unis. En parallèle, Clermont a officialisé l'arrivée du défenseur central Andy Pelmard (23 ans). L'ancien Niçois arrive du FC Bâle, avec lequel il a atteint les demi-finales de l'Europa League Conférence. L'indemnité de transfert s'élève à 3 M€.

Sochaux : les Lionceaux réagissent après la rétrogradation en N1

Hier, la DNCG a confirmé la relégation de Sochaux en National 1 en raison d'un déficit conséquent et de l'incapacité de son actionnaire à pouvoir le combler. Le club doubien, pilier du professionnalisme en France dans les années 30, a réagi à cette première dans son histoire : « Dès avant la rétrogradation en National 1 prononcée le 28 juin dernier par la DNCG dans le cadre de l’examen de sa situation au titre de la saison sportive 2023/2024, le FC Sochaux-Montbéliard s’est appliqué à réunir les garanties qui lui manquaient. Le FCSM a réduit sa masse salariale drastiquement et a réalisé des mutations de joueurs, mais avait besoin d’une couverture de son propriétaire, le Groupe Nenking, pour couvrir le déficit prévisionnel au 30 juin 2024. Au regard de la situation du marché immobilier chinois qui s’est à nouveau détériorée au deuxième trimestre 2023, le Groupe Nenking n’a pas été en mesure de dégager la trésorerie adéquate pour combler le déficit prévisionnel du FC Sochaux-Montbéliard. C’est donc sans cet élément à fournir concernant un virement bancaire en provenance de Chine que le FCSM s’est présenté ce mardi 11 juillet devant la DNCG d’appel. Cette dernière a confirmé sa décision de rétrogradation en National 1. La Direction du FC Sochaux-Montbéliard s’associe à la peine de tous les supporters et tous les salariés du Club, et regrette les conséquences de cette situation. Le FCSM s’emploie dès à présent à présenter un nouveau budget lui permettant d’évoluer en National 1 en 2023/2024 ».

Stade de Reims : un Lensois arrive

Le Stade de Reims a officialisé hier l'arrivée du milieu Yaya Kader Fofana (19 ans), qui évoluait au RC Lens. Le Malien était arrivé l'été dernier en Artois en provenance de l'académie Afrique Football Elite. Il s'était engagé pour cinq saisons avec les Sang et Or mais n'a évolué qu'avec la réserve en National 3, notamment parce qu'il a été absent plusieurs semaines en raison d'un virus. Les Rouge et Blanc avaient tenté de l'attirer au moment de son départ de l'Afrique. Il les rejoint finalement mais devrait évoluer dans un premier temps avec la réserve.

Mais aussi...

Girondins : Chalmé veut piocher dans le centre du FCGB

Parti fâché des Girondins de Bordeaux, où il a reproché à la nouvelle direction de ne pas assez faire confiance aux jeunes, Matthieu Chalmé compte piocher dans le centre de formation aquitain. Le nouvel entraîneur-adjoint d'Annecy lorgne le milieu défensif Emeric Depussay (21 ans). Selon Le Dauphiné Libéré, tout dépendra de la division dans laquelle évoluera Annecy. Si c'est en National 1, les joueurs libres seront privilégiés. Mais si les Savoyards sont repêchés en L2 alors ils pourront réaliser des transferts à titre onéreux.

OGC Nice : Mouanga (Annecy) en approche

Le Dauphiné Libéré annonce que le défenseur d'Annecy Kévin Mouanga (22 ans) est sur le point de s'engager avec l'OGC Nice. Les Aiglons vont signer un chèque d'un millions d'euros au club savoyard, relégué en National 1. La saison passée, le joueur formé au SCO d'Angers a disputé 34 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 3 buts.

Et enfin...

Toulouse FC : Magri arrive... et Kouziaïev est convoité

Auteur de 15 buts en 36 matches de Ligue 2 avec Bastia depuis son arrivée il y a un an et demi, Frank Magri ne laisse pas insensible à l'étage supérieur. Selon L’Équipe, le FC Metz est à l'affût mais, ces dernières heures, c'est Toulouse qui s'est rapproché significativement du club corse. Le TFC et le Sporting sont proches d'un accord pour le jeune attaquant de 23 ans, sous contrat jusqu'en 2024. L'affaire pourrait se conclure cette semaine. Par ailleurs, le Téfécé pourrait aussi boucler l’arrivée de Daler Kouziaïev (30 ans). Déjà suivi par l'OM à l'été 2020, le milieu international russe se trouve déjà en France où il négocie actuellement sa venue. L'entourage du joueur a confié que l'avenir du milieu relayeur serait bientôt réglé.

Stade Rennais : Tait a un bon de sortie

Interrogé dans l’émission En pleine lucarne de TV Rennes, Florian Maurice en a plus dit sur la suite du mercato du Stade Rennais. Notamment au sujet du futur de Flavien Tait. « Il aura peut-être des envies de départ. On sera complètement ouvert pour Flavien », révèle le directeur technique du club breton. L’ancien Angevin serait courtisé par Montpellier, qui doit dégraisser avant de bouger sur cet autre dossier.

LOSC : De Ketelaere prêt à snober les Dogues ?

Dans les petits papiers du LOSC pour pallier le départ à venir de Jonathan David, Charles De Ketelaere ne serait pas prêt à quitter l'AC Milan cet été. « Même s’il jouit de multiples intérêts notamment en Premier League et en Ligue 1, Charles De Ketelaere veut rester et réussir à Milan, affirme Sacha Tavolieri sur Twitter. Il est contre un départ et veut s’imposer dans le XI de base de Stefano Pioli même si les dirigeants milanais verraient son départ d’un bon œil. »

