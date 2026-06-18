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ASSE : Ian Cathro reçoit une excellente nouvelle avant la reprise

Par William Tertrin - 18 Juin 2026, 19:00

La reprise estivale de l’ASSE s’accélère au Centre sportif Robert-Herbin, où le retour de Mahmoud Jaber se confirme pour le nouvel entraîneur Ian Cathro.

La saison 2026-2027 de l’ASSE démarre progressivement au Centre sportif Robert-Herbin, avec une reprise anticipée et déjà quelques bonnes nouvelles pour le staff technique. Nommé officiellement début juin pour succéder à Philippe Montanier, Ian Cathro a pris ses fonctions avec l’ambition de structurer un nouveau projet de jeu et de relancer la dynamique du club forézien.

Jaber prêt dès la reprise ?

Dans ce contexte de transition, un premier signal positif concerne Mahmoud Jaber. Le milieu de terrain stéphanois, freiné par une blessure aux adducteurs, n’a plus joué depuis le 11 avril dernier. Selon les informations relayées par le club ce jeudi, le milieu de terrain a retrouvé le centre d’entraînement, et pourrait donc participer plus activement à la préparation estivale.

Ce retour doit être particulièrement attendu par Ian Cathro, qui va récupérer des joueurs importants, à l’image d’un Chico Lamba également. Le technicien écossais, connu pour son approche axée sur le développement individuel des joueurs et l’intensité du travail collectif, entend rapidement intégrer les profils clés dans son système. Pour rappel, la reprise du groupe pro est fixée au 1er juillet prochain.

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