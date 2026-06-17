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FRANCE

ASSE : Ian Cathro tient déjà ses deux premières recrues !

Par Laurent Hess - 17 Juin 2026, 12:20

Si l’ASSE n’est pas encore passée à l’attaque depuis l’ouverture du Mercato ce lundi, Ian Cathro pourra compter sur deux joueurs qui ont beaucoup manqué à Philippe Montanier en fin de saison dernière…

L’été s’annonce agité à l’ASSE après une nouvelle saison ratée et l’échec de la remontée immpédiate en Ligue 2. Le premier à avoir fait les frais du fiasco n’est autre que Philippe Montanier, non reconduit après avoir échoué dans sa mission malgré de bons débuts. L’Ecossais Ian Cathro, sorti du chapeau par Kilmer Sports Ventures, vient remplacer l’ancien toulousain sur le banc.

Jaber et Lamba sur les traces de Boakye ?

Du côté des dirigeants, c’est pour l’heure le calme plat, KSV n’ayant pas cédé aux demandes des groupers de supporters, qui espéraient du changement comme indiqué dans un communiqué commun. Mais l’effectif, lui, devrait subir de profonds changements. Le premier est intervenu hier avec l’officialisation du départ de Brice Maubleu, qui a rejoint Pau avec un contrat de deux ans, à 36 ans. Un départ qui annonce l’arrivée d’un nouveau gardien à l’ASSE. La première recrue de l’été ne devrait pas tarder à débarquer, mais comme le note Peuple Vert, Ian Cathro pourra compter sur le retour de deux joueurs importants : Mahmoud Jaber et Chico Lamba. Arrivés l’été derner, le milieu isréalien et le défenseur portugais avaient montré de belles choses avant de rejoindre l’infirmerie.

Seulement 14 matchs pour Lamba, 19 pour Jaber

Rattrapé par une pubalgie dès l’automne, avant de rechuter, à la fin de l’hiver, Lamba n’a joué au final que 14 matchs lors de sa première saison en Vert. Jaber, victime d’une blessure musculaire et lui aussi d’une rechute, à l’approche du sprint final, est apparu à 19 reprises. Une saison tronquée et frustrante pour les joueurs, qui avaient fait défaut à l’ASSE et à Philippe Montanier lors du « Money Time ». Charge à eux de marcher sur les traces d’Augustine Boakye, souvent sur le flanc lors de sa première saison à l’ASSE avant d’exploser en 2025-2026. Sur ce qu’ils ont montré par bribes, ils en ont les moyens.

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