FC Barcelone : l’Atlético met la pression avec une série qui change tout

L’Atlético de Madrid poursuit sa belle dynamique en Liga. Vainqueurs d’Alavés, les Colchoneros viennent d’enchaîner un quatrième succès et s’installent provisoirement à la deuxième place, derrière le FC Barcelone.

L’Atlético ne ralentit plus

L’Atlético de Madrid a confirmé sa très bonne passe en venant à bout d’Alavés. Sans que le score de la rencontre ne soit précisé par la source, l’essentiel est assuré pour les hommes de la capitale espagnole, qui signent ainsi une quatrième victoire consécutive en championnat.

Cette série permet aux Colchoneros de poursuivre leur remontée au classement. Après un début de parcours qui ne les avait pas encore installés dans cette position, ils se replacent désormais au cœur de la lutte dans le haut du tableau. La dynamique actuelle tranche surtout avec le manque de continuité qui peut coûter cher dans la course aux premières places.

Les Colchoneros provisoirement dauphins du Barça

Grâce à cette nouvelle victoire, l’Atlético grimpe provisoirement à la deuxième place de Liga. Le club madrilène devient donc le dauphin du FC Barcelone, dans l’attente des autres résultats de la journée. Une pression supplémentaire pour les Blaugrana, qui restent devant mais voient un concurrent direct revenir dans leur rétroviseur.

L’Atlético vient à bout d’Alavés et signe un quatrième succès de suite en Liga. Les Colchoneros sont provisoirement dauphins du Barça. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2108954125962764687

La prudence reste toutefois de mise puisque cette deuxième place n’est que provisoire. Elle récompense néanmoins une série particulièrement solide : quatre journées, quatre victoires et autant d’occasions saisies pour engranger des points. L’Atlético retrouve ainsi une position plus conforme à ses ambitions en championnat.

Une série qui relance la course en Liga

Ce succès contre Alavés ne constitue donc pas seulement une victoire supplémentaire. Il confirme que l’Atlético est en train de s’installer durablement dans le bon wagon. Dans un championnat où le moindre faux pas peut rapidement modifier la hiérarchie, cette régularité représente un signal envoyé au Barça et aux autres candidats aux premières places.

Le club madrilène devra désormais prolonger cette série afin de transformer sa place provisoire en véritable position de force. Les Colchoneros avaient déjà été annoncés parmi les équipes à suivre avant leurs précédentes sorties en Liga. Leur quatrième succès consécutif vient renforcer cette impression.

Pour le FC Barcelone, la situation est claire : l’Atlético ne lâche plus de points et oblige le leader à maintenir le rythme. La pression change provisoirement de camp, alors que les Madrilènes ont rempli leur mission face à Alavés.