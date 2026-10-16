FC Nantes Mercato : un ancien du PSG bien connu des supporters tout proche de signer !

De retour à l’AC Boulogne-Billancourt à 35 ans, Yacine Bammou a révélé avoir discuté avec le FC Nantes pour un possible retour, avant que les échanges ne restent sans suite.

Avant de fouler les pelouses de Ligue 1, Yacine Bammou travaillait comme vendeur à la boutique officielle du PSG. Une anecdote bien connue des supporters nantais, qui ont ensuite vu l’attaquant se révéler sous les couleurs des Canaris. Et cet été, l’histoire aurait pu connaître un nouvel épisode !

Dans un entretien accordé à So Foot, le joueur de 35 ans est revenu sur cette possibilité de retrouver la Loire-Atlantique. « Ouais, il y a eu des discussions. Mais comme le club est dans une phase assez difficile, on a préféré ne pas donner suite », a-t-il expliqué.

Le contexte sportif du FC Nantes a donc pesé dans la décision de ne pas aller plus loin. Un retour qui aurait permis à l’attaquant de retrouver un environnement qu’il connaît bien, après plusieurs années passées loin de la Beaujoire.

Yacine Bammou a aussi été sollicité en Ligue 2

Le FC Nantes n’était pas la seule possibilité pour l’ancien international marocain. Après une dernière expérience au Maroc, du côté de l’Union Touarga, Yacine Bammou disposait encore de quelques options pour poursuivre sa carrière professionnelle.

« J’ai eu quelques propositions dans des pays du Golfe. Voyager encore une fois, ça n’était vraiment pas le but », a-t-il confié à So Foot, avant d’ajouter : « En France, j’ai eu des discussions avec des clubs de Ligue 2, à gauche à droite, mais ça n’a pas abouti. »

Plutôt que de repartir à l’étranger, l’attaquant a finalement privilégié un retour aux sources. Il a retrouvé l’AC Boulogne-Billancourt, son club formateur, où il évolue désormais en Régional 2 tout en occupant un rôle d’ambassadeur.

Son objectif est également de préparer sa reconversion, en transmettant son expérience aux jeunes joueurs. Passé par Nantes, Caen, la Turquie, la Chine et le Qatar, Bammou ouvre ainsi un nouveau chapitre de sa carrière, loin du football professionnel, mais toujours au contact des terrains.