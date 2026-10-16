À LA UNE DU 16 OCT 2026
[16:20]FC Nantes Mercato : un ancien du PSG bien connu des supporters tout proche de signer !
[16:00]PSG : Luis Enrique a fait un cadeau inestimable à Dembélé avant Strasbourg
[15:30]ASSE : la star et meilleur joueur du groupe est trouvé pour Ben Old !
[15:00]RC Lens : Cahuzac annonce la couleur avant Troyes et fait passer un message fort à ses joueurs !
[14:40]FC Nantes : Carlgren annonce la couleur avant Dunkerque et affiche ses ambitions !
[14:20]ASSE : un joueur annonce son grand retour et affiche ses ambitions !
[14:00]OM : Himad Abdelli retourne sa veste aux critiques et met tout le monde d’accord !
[13:40]OL : Pierre Sage lâche une phrase forte après ses retrouvailles ratées avec Lyon !
[13:20]FC Nantes : un milliardaire mondialement connu a voulu racheter les Canaris !
[13:03]Mercato : Après le Qatar, cet ancien de l’ASSE signe… en Savoie
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : un ancien du PSG bien connu des supporters tout proche de signer !

Par William Tertrin - 16 Oct 2026, 16:20

De retour à l’AC Boulogne-Billancourt à 35 ans, Yacine Bammou a révélé avoir discuté avec le FC Nantes pour un possible retour, avant que les échanges ne restent sans suite.

Avant de fouler les pelouses de Ligue 1, Yacine Bammou travaillait comme vendeur à la boutique officielle du PSG. Une anecdote bien connue des supporters nantais, qui ont ensuite vu l’attaquant se révéler sous les couleurs des Canaris. Et cet été, l’histoire aurait pu connaître un nouvel épisode !

Dans un entretien accordé à So Foot, le joueur de 35 ans est revenu sur cette possibilité de retrouver la Loire-Atlantique. « Ouais, il y a eu des discussions. Mais comme le club est dans une phase assez difficile, on a préféré ne pas donner suite », a-t-il expliqué.

Le contexte sportif du FC Nantes a donc pesé dans la décision de ne pas aller plus loin. Un retour qui aurait permis à l’attaquant de retrouver un environnement qu’il connaît bien, après plusieurs années passées loin de la Beaujoire.

Yacine Bammou a aussi été sollicité en Ligue 2

Le FC Nantes n’était pas la seule possibilité pour l’ancien international marocain. Après une dernière expérience au Maroc, du côté de l’Union Touarga, Yacine Bammou disposait encore de quelques options pour poursuivre sa carrière professionnelle.

« J’ai eu quelques propositions dans des pays du Golfe. Voyager encore une fois, ça n’était vraiment pas le but », a-t-il confié à So Foot, avant d’ajouter : « En France, j’ai eu des discussions avec des clubs de Ligue 2, à gauche à droite, mais ça n’a pas abouti. »

Plutôt que de repartir à l’étranger, l’attaquant a finalement privilégié un retour aux sources. Il a retrouvé l’AC Boulogne-Billancourt, son club formateur, où il évolue désormais en Régional 2 tout en occupant un rôle d’ambassadeur.

Son objectif est également de préparer sa reconversion, en transmettant son expérience aux jeunes joueurs. Passé par Nantes, Caen, la Turquie, la Chine et le Qatar, Bammou ouvre ainsi un nouveau chapitre de sa carrière, loin du football professionnel, mais toujours au contact des terrains.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
FC Nantes
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot