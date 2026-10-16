À LA UNE DU 16 OCT 2026
[22:20]ASSE : les Verts sous pression avant le Red Star, leurs concurrents ont frappé fort
[22:00]OM Mercato : Lorenzi a flairé une opportunité en or à 0 € pour cet hiver !
[21:40]PSG : Ferran Torres a déjà signé un nouveau contrat !
[21:20]RC Lens Mercato : le premier départ de l’hiver déjà identifié ?
[21:00]PSG Mercato : Paris prépare des gros coups en L1, le RC Lens et le Stade Rennais peuvent trembler !
[20:40]Stade Rennais : Haise a trouvé la formule miracle pour faire trembler l’Europe
[20:20]OM : Papin balance tout sur les coulisses de son départ et n’épargne personne !
[20:03]RC Lens : le groupe de Cahuzac pour affronter l’ESTAC Troyes
[19:40]PSG Mercato : un joueur du FC Barcelone tend les bras à Paris, ce n’est pas Eric Garcia !
[19:20]RC Lens : Cahuzac a lâché un indice de taille sur sa compo à Troyes
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : Haise a trouvé la formule miracle pour faire trembler l’Europe

Par William Tertrin - 16 Oct 2026, 20:40

Avec humour, Franck Haise a résumé sa drôle de relation avec les Coupes d’Europe après la victoire du Stade Rennais contre l’OFI Crète (2-1), un succès qui pourrait bien lui donner de nouvelles ambitions en Ligue Europa.

Franck Haise aurait-il enfin trouvé la formule pour gagner en Europe ? Après la victoire arrachée par le Stade Rennais face à l’OFI Crète (2-1), jeudi soir, l’entraîneur breton a livré une déclaration aussi drôle que révélatrice de son parcours continental. « Je me disais qu’il fallait que je joue seulement la Ligue des Champions, car c’est la seule que je pouvais gagner. Maintenant, je peux dire que j’ai gagné aussi en Ligue Europa », a-t-il plaisanté au micro de Canal+.

Franck Haise, spécialiste de la Ligue des champions ?

Derrière cette punchline se cache une statistique qui a longtemps poursuivi le technicien. Avant ce succès avec Rennes, Haise restait sur 19 rencontres européennes sans victoire, entre ses passages au RC Lens, à l’OGC Nice et en Bretagne. Son dernier succès remontait au 12 décembre 2023, lorsque Lens avait battu le Séville FC en Ligue des champions.

Le contraste est donc assez savoureux : Haise avait réussi à faire tomber Séville et Arsenal avec Lens en C1, mais il n’arrivait plus à renouer avec la victoire sur la scène européenne depuis près de trois ans. En Ligue Europa, les déconvenues accumulées avec Nice avaient notamment laissé des traces. De quoi alimenter cette plaisanterie sur une compétition qui lui réussissait davantage qu’une autre.

La victoire qui peut tout changer pour Rennes

Face à l’OFI Crète, le scénario a pourtant bien failli prolonger cette mauvaise série. Menés dès la 10e minute, les Rennais ont dû patienter jusqu’au dernier quart d’heure pour égaliser par Mahamadou Nagida, avant qu’Abdelhamid Aït-Boudlal ne délivre le Roazhon Park dans les derniers instants.

Cette fois, Franck Haise a donc pu remercier ses joueurs plutôt que de ruminer une nouvelle désillusion. Le coach a d’ailleurs reconnu que cette série pesait sur lui : « Je suis compétiteur, donc oui, ça pèse forcément, ce n’est pas très drôle. »

Reste maintenant à savoir si ce succès sera un simple soulagement ou le véritable point de départ de Rennes en Ligue Europa. Haise a retrouvé le goût de la victoire européenne et peut désormais espérer enchaîner. Sa formule miracle ? Peut-être un peu d’autodérision, beaucoup de persévérance et des joueurs capables de renverser un match jusqu’au bout. Après tout, le technicien breton vient enfin de prouver qu’il pouvait gagner ailleurs qu’en Ligue des champions.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
Stade Rennais
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot