On connaît le onze de départ du FC Nantes pour affronter Dunkerque à l’a Beaujoire (14h).

C’est la bonne surprise du onze du FC Nantes. Entré en jeu contre le Stade de Reims (0-0) après son retour de blessure, Killian Corredor retrouve déjà une place de titulaire. Un choix qui témoigne de la confiance accordée à l’attaquant, mais aussi de l’importance de son profil dans l’animation offensive nantaise.

Corredor titulaire au FC Nantes

Sa présence aux côtés de Thomas Robinet doit permettre aux Canaris de disposer de deux solutions devant. Reste à voir comment Corredor répondra à cette titularisation après son retour progressif à la compétition. Le FC Nantes débutera avec Patrik Carlgren dans les buts et une défense à trois composée de Saïdou Sow, Anthony Perrin et Kelvin Amian. Au milieu, Dehmaine Doucouré, Johann Lepenant, Younoussa, Moussa Sissoko et Hachem sont chargés d’assurer l’équilibre et d’alimenter les deux attaquants.

Le FC Nantes doit embraser la Beaujoire

Face à Dunkerque, les Canaris auront l’occasion de confirmer les progrès entrevus ces dernières semaines et de prendre des points précieux devant leur public. La titularisation de Corredor constitue l’un des principaux enseignements de cette composition. L’attaquant devra rapidement trouver ses repères avec Robinet pour mettre la défense dunkerquoise sous pression. Le coup d’envoi est prévu à 14h à la Beaujoire. Place désormais au terrain pour les Nantais.

FC Nantes : Carlgren – Sow, Perrin, Amian – Doucouré, Lepenant, Younoussa, Sissoko, Hachem – Robinet, Corredor.