FC Barcelone Mercato : un transfert polémique refait surface avant le PSG  

Avant d’affronter le PSG en Ligue des Champions (mardi, 21h), le FC Barcelone est rattrapé par un transfert polémique.

Le FC Barcelone prépare un rendez-vous majeur face au PSG mais une révélation sur son mercato refait surface au pire moment. Aujourd’hui considéré comme l’un des piliers du milieu catalan, Pedri n’avait pourtant pas convaincu tout le monde au moment de son arrivée en 2019.

Cinq millions d’euros pour un joueur de 16 ans

Ramón Planes, qui occupait alors des fonctions au sein de la direction sportive barcelonaise, est revenu sur les difficultés rencontrées pour boucler cette opération. Dans un entretien accordé à Zona Mixta, il explique que plusieurs personnes au club ne comprenaient pas cet investissement.À l’époque, Pedri évoluait encore à Las Palmas.

Le jeune milieu espagnol possédait un potentiel prometteur, mais son expérience au niveau professionnel restait limitée. Le Barça avait néanmoins décidé d’investir cinq millions d’euros pour obtenir sa signature en septembre 2019. Un pari qui ne faisait pas l’unanimité, notamment dans un club réputé pour la qualité de son centre de formation.

Ramón Planes se souvient des difficultés rencontrées pour faire aboutir le dossier : « Quand j’étais au Barça, j’ai eu beaucoup de mal à faire aboutir le transfert de Pedri. Beaucoup de personnes au sein du club ne comprenaient pas cette opération. Payer cinq millions d’euros pour un joueur de 16 ans qui n’avait pratiquement pas joué une minute en deuxième division semblait fou, d’autant plus que le club disposait d’un excellent centre de formation. » Une déclaration qui révèle les réserves suscitées par cette opération à l’époque.

Un souvenir qui ressurgit avant le PSG

L’ancien dirigeant précise toutefois que les doutes ne provenaient pas directement de la direction principale du FC Barcelone : « Je dois également préciser que ces doutes ne venaient pas de la direction, mais d’autres secteurs. J’ai reçu des messages sur mon portable de personnes me demandant pourquoi je dépensais cet argent. » Planes a donc dû défendre sa conviction face à des collaborateurs qui s’interrogeaient sur l’intérêt de dépenser une telle somme pour un adolescent encore peu expérimenté.

Le contexte explique en partie ces réticences. Le Barça disposait déjà d’une tradition importante de formation des milieux de terrain et pouvait s’appuyer sur La Masia pour faire émerger de nouveaux talents. Le recrutement de Pedri pouvait ainsi être perçu comme un pari risqué, alors que le club possédait déjà des ressources en interne. Avec le recul, cette opération apparaît pourtant comme une réussite majeure du mercato barcelonais. Après avoir terminé la saison 2019-2020 à Las Palmas, Pedri a rejoint définitivement la Catalogne. Il s’est ensuite imposé progressivement dans l’entrejeu du Barça, grâce à sa vision du jeu, sa qualité technique et sa capacité à dicter le rythme des rencontres. Le milieu espagnol totalisait 255 apparitions sous le maillot blaugrana, pour 29 buts et 35 passes décisives au moment de la publication de l’article.

Ramón Planes souligne également un phénomène fréquent dans le football : les critiques disparaissent souvent lorsque le joueur réussit. « Le Barça a une très forte tradition de formation, notamment de milieux de terrain, et beaucoup considéraient le recrutement de Pedri comme une folie. Quand un joueur s’avère bon, tout le monde dit ensuite que c’est lui qui l’a recruté », a-t-il affirmé. Cette révélation intervient à deux jours d’une affiche importante pour les Catalans. Le FC Barcelone retrouvera le PSG en Ligue des champions mardi à 21h, dans un match où Pedri pourrait jouer un rôle central dans l’entrejeu. Le milieu espagnol est désormais bien loin du jeune joueur dont le recrutement faisait débat en interne.