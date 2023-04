ASSE : Batlles a fait un cadeau à ses joueurs avant Grenoble

Zapping But! Football Club ASSE : Caïazzo - Romeyer, est-ce qu'on en a encore pour longtemps ?

Présent ce samedi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse de Grenoble, le coach de l'AS Saint-Etienne, Laurent Batlles, a révélé qu'il avait accordé un jour de repos en plus à ses joueurs car ils se sont imposés samedi dernier face au Paris FC (4-2).

"Ça fait partie des petites "carottes" qui permettent de motiver le groupe"

"En fonction du résultat, on avait un accord avec les joueurs. Ils ont eu un jour de repos supplémentaire. Ça fait partie des petites "carottes" qui permettent de motiver le groupe et, surtout, on pouvait se le permettre parce qu’on ne joue que ce lundi", a indiqué l'entraîneur stéphanois devant les médias. Espérons que ce jour de repos en plus aident les Verts à poursuivre leur belle série d’invincibilité à Grenoble.

Le regard de 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗕𝗮𝘁𝗹𝗹𝗲𝘀 sur le @GF38_Officiel et l'intégralité de sa conf' avant #GF38ASSE (ce lundi, 20h45) sont ici 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 15, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur