ASSE : Batlles juge la première de Sissoko

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Recrue estivale de l'AS Saint-Étienne, Ibrahim Sissoko a disputé ce samedi contre Clermont (2-0) son premier match sous les couleurs stéphanoises. Entré en jeu au retour des vestiaires, l'ancien attaquant du FC Sochaux-Montbéliard n'aura mis que 32 minutes pour ouvrir son compteur buts avec les Verts.

"Je l’ai trouvé intéressant"

Après la rencontre, Laurent Batlles a livré son sentiment sur la prestation de son buteur. "Je l’ai trouvé intéressant, c’est pour ça qu’on l’avait pris. On savait qu’il avait la capacité à la fois de prendre la profondeur et à la fois aussi de pouvoir garder le ballon et faire monter le bloc. On voit encore qu’il a besoin de temps de jeu. Mais pour autant, c’est quelqu’un qui permet de fluidifier le jeu et puis il a marqué, c’est toujours important pour un joueur d’arriver et de pouvoir marquer contre une équipe adverse. Ce sont les automatismes que l’on doit créer, il est vrai qu’en plus aujourd’hui en fonction de comment jouait Clermont, j’avais décidé de jouer avec un dix entre les lignes pour essayer de pouvoir donner quelques ballons à nos deux attaquants. Ça permettait aussi de faire sortir le central adverse pour retrouver de la profondeur. C'est ce que l’on a vu donc c’était assez intéressant", a confié l'entraîneur forézien au micro d'Envertetcontretous.

Podcast Men's Up Life