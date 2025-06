OM Mercato : bonne nouvelle dans le dossier Noa Lang 

L’Olympique de Marseille voit peut-être s’ouvrir une fenêtre de tir dans le dossier Noa Lang (PSV, 26 ans) suivi depuis plusieurs jours dans le but de renforcer le poste d’ailier gauche au mercato estival.

🟥 Rumeur

Une éclaircie pour l’OM dans le dossier Noa Lang ? Suivi depuis plusieurs semaines par le club phocéen, l’ailier néerlandais du PSV Eindhoven restait jusque-là difficile à atteindre en raison d’une concurrence sérieuse. Parmi les prétendants, Naples semblait le plus avancé, disposant de l’attrait de la Serie A, d’un projet ambitieux avec Antonio Conte et surtout, de moyens financiers supérieurs. Mais la situation a évolué.

Selon plusieurs sources, dont Fabrizio Romano, le Napoli aurait changé de cible et serait désormais tout proche de recruter Dan Ndoye, l’international suisse de Bologne. Un accord sur les conditions personnelles aurait même été trouvé ces dernières heures entre le joueur et le club napolitain. Conte, qui l’avait validé dès le mois dernier, voit en lui un profil compatible avec son système et ses exigences physiques. Dans le même temps, Naples garde un œil sur d’autres joueurs offensifs comme Jadon Sancho. Mais le dossier est pour l’instant jugé trop coûteux, tant en termes de salaire que d’indemnité de transfert.

Ndoye plutôt que Lang vers Naples ?

Cette hésitation renforce l’idée que Lang (26 ans) n’est plus une priorité pour les Napolitains, et que l’OM peut avoir une vraie carte à jouer. Ce retournement de situation est une très bonne nouvelle pour le club phocéen. Avec Naples désormais concentré sur Ndoye, le principal obstacle dans le dossier Lang semble s’effacer. Moins de concurrence signifie moins de surenchère financière, moins de pression sur le joueur et davantage de marge de manœuvre pour Marseille.

Lang, de son côté, reste un joueur convoité. Auteur d’une belle saison aux Pays-Bas, l’ailier néerlandais a montré qu’il pouvait évoluer à haut niveau, que ce soit en championnat ou sur la scène européenne. À 24 ans, il combine expérience, créativité et caractère, avec un style de jeu fait de prises de risques et d’initiatives individuelles. Il correspond au profil recherché par l’OM, en quête d’un joueur capable de déséquilibrer les blocs et de faire la différence sur son côté.

Reste à savoir si les dirigeants marseillais sont toujours actifs sur le dossier. Rien ne dit pour l’instant que les discussions avec le PSV se poursuivent ou qu’une offre concrète est sur la table. Mais si l’intérêt est toujours réel, le moment semble bien choisi pour revenir à la charge. À condition d’être prêt, notamment sur le volet financier.

« Le coup d’œil de But FC »

« Si l’OM reste attentif à la situation de Noa Lang, on sait que le joueur n’est pas insensible au projet marseillais la saison prochaine, notamment disputer la Ligue des Champions au Vélodrome. La véritable inconnue reste, comme souvent à Marseille, l’aspect financier. Mais le dossier est bien réel. »