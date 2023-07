ASSE : Cafaro affiche ses ambitions et revient sur son nouveau rôle

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

Satisfaction de la deuxième partie de saison 2022/2023 avec Niels Nkounkou, Mathieu Cafaro a vu l'ASSE lever son option d'achat et lui faire confiance jusqu'en 2025. Libéré et très motivé, l'ancien joueur du Stade de Reims espère jouer les premiers rôles au sein de l'effectif des Verts à partir de samedi prochain et la réception de Grenoble pour la reprise de la Ligue 2. Le milieu offensif de 26 ans a confié sa détermination au journal Le Progrès :

"J'étais venu pour un projet de 2 ans, avec l'objectif de monter. Je suis très heureux de poursuivre l'aventure ici. Pourquoi prolonger ? Le club, le public, la ferveur... Je me dis que si on fait une belle saison, je peux vivre quelque chose d'unique. J'ai fait quasiment six mois blancs, c'est compliqué d'avoir de bonnes statistiques. Le but, c'est de réaliser une année pleine. Si je continue sur la dynamique de la deuxième partie de saison, j'espère être plus décisif"

Un nouveau poste à appréhender

Repositionné piston droit par Laurent Battles la saison passée, Cafaro avait bouclé l'exercice avec un bilan statistique honorable (5 buts et 3 passes décisives). Sa reconversion a nécessité un temps d'adaptation mais lui permet aujourd'hui d'apporter de multiples solutions à son coach :

"Cela a été un peu dur au début. C'était nouveau, je n'avais pas d'automatisme, en plus dans une équipe en pleine reconstruction. Petit à petit, j'ai eu plus de repères et je me suis senti bien. Cela m'a permis d'enchainer les matchs."

