ASSE : Cafaro raconte ce qui a changé chez les Verts

Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Dans tous les bons coups, Mathieu Cafaro, sur la pelouse du SCO d'Angers. L'attaquant de l'ASSE a ainsi délivré deux passes décisives, à l'attention d'Irvin Cardona en première période, et est impliqué sur le troisième but des Verts en Anjou puisque c'est lui qui, à l'origine, tire le corner avant de donner le ballon à Dylan Chambost pour un centre sur la tête de Sissoko.

"On sait ce qu'on doit mettre"

Dans des propos tenus après la rencontre, l'ancien rémois est revenu sur la bonne passe actuelle des Verts. Eux qui, en deux matches, ont pris six points, marqué huit buts et n'en ont pas concédé un seul.

"Maintenant, on sait ce qu’on doit mettre dans les matchs. Tout le monde fait des efforts, on voit un collectif, je ne sais pas si cette équipe vient de passer un cap, on vient simplement de gagner deux matchs, on doit continuer notre série pour avancer au classement et jouer les troubles fêtes en championnat. Nous sommes solidaires, on défend tous ensemble, on récupère des ballons plus hauts sur la pelouse, on arrive à se créer pas mal de situations, ça permet de gagner des matchs."

