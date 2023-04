ASSE : Puel a laissé chez les Verts un joueur au profil très recherché au Mercato

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La trajectoire d’Aïme Moueffek est difficile à lire. S’il semble clair que le milieu polyvalent de l’ASSE a du coffre, ses pépins physiques régulier l’empêchent d’un avoir une rectiligne du haut de ses 21 ans. Annoncé remplaçant face au Paris FC ce soir, lors de la 30e journée de Ligue 2 (19h), Moueffek est analysé par Claude Puel. Le Castrais, conscient de son potentiel après l'avoir côtoyé dans le Forez, émet quelques réserves.

« Son profil est très recherché »

« Quand je suis arrivé, il était souvent à l’arrêt chez les jeunes. C’était déjà un questionnement pour moi car, sur quelques flashs, je voyais qu’il avait quelque chose d’intéressant. C’est un joueur très puissant, qui pousse la machine très loin et il revenait trop vite de blessures sans préparer un fond d’endurance, a analysé le coach de l’ASSE dans Le Progrès. Il doit apprendre à mieux se connaître, se canaliser. Il est tellement généreux qu’il est tout le temps à fond. Il doit être capable de participer au collectif sans effort apparent. Il a des qualités de transition et surtout de puissance hors norme. Il a cette faculté à casser les lignes en se projetant. Son profil est très recherché. Il doit encore s’améliorer au niveau de sa qualité technique et prise d’information à la sortie de ses rushes. »