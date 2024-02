ASSE : Dall'Oglio aurait tranché pour sa compo à Angers

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Exit Ibrahima Wadji. Alors que le Sénégalais devait faire son retour ce samedi à Angers, il a encore rechuté et ne sera pas du déplacement. Mais Dylan Batubinsika et Florian Tardieu sont de retour et cela contraint Olivier Dall'Oglio à faire des choix pour aller défier le SCO.

Il devrait reconduire les vainqueurs de l'ESTAC

Selon Peuple Vert et Evect, l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne pourrait tout simplement reconduire le onze de départ victorieux face à Troyes (5-0) lundi dernier. Batubinsika et Tardieu débuteraient donc sur le banc. Mickaël Nadé et Thomas Monconduit ayant donné satisfaction contre l'ESTAC, comme l'ensemble de l'équipe, il semble que l'on se dirigerait vers la même compo.

